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الجمعة 27/أبريل/2018 - 03:33 م

الليلة.. مناقشة تعديلات قانون الزراعة بـ«الجُمعة في مصر»

، محسن عادل،
، محسن عادل،
عربي السيد
dostor.org/2146462

يواصل برنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الدكتورة ياسمين سعيد على MBC مصر، مُتابعته المميزة للشأن المصري.

ويستضيف البرنامج الليلة في الفقرة الأولى، محسن عادل، نائب رئيس إدارة البورصة، في حوار حول مقترحات طرح بعض الشركات الكبرى في البورصة، وفي الفقرة الثانية يُقدم البرنامج مناظرة حول الجدل بشأن تعديلات قانون الزراعة، يستضيف فيها عماد أبوحسين نقيب الفلاحين والنائب إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ويستضيف البرنامج في الفقرة الثالثة الكابتن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمُشرف العام على كرة القدم، للحديث حول مُستقبل كرة القدم بنادي الزمالك، والمُدرب الأجنبي الجديد وفوز الفريق على الأهلي.

برنامج «الجمعة في مصر» يُقدم مُتابعة أسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر، وتُقدمه الدكتورة ياسمين سعيد عبر شاشة MBC مصر، في السادسة مساء كل جمعة على الهواء.

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