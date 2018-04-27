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الجمعة 27/أبريل/2018 - 03:31 م

الجيش الليبى يضبط شحنة أسلحة كبيرة شرقى البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2146461

أعلن مصدر عسكري في الجيش الليبي، اليوم الجمعة، ضبط 4 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة في مدينة درنة، شرقي البلاد، مشيرًا إلى أنها تحمل مدافع بأعيرة مختلفة، قبل أيام من بدء عملية عسكرية في المدينة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «إن قوات الجيش الليبي، المتواجدة على محاور القتال بالقرب من مدينة درنة الليبية شرقي البلاد، تمكنت من ضبط 4 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة».

وأشار إلى أن الكتيبة «212»، قامت بعملية التفاف على مواقع تابعة لمجلس شورى درنة الإرهابي.

وأوضح المصدر أن 3 من تلك السيارات مسلحة، بينها سيارتان تحملان مدافع بأعيرة مختلفة.

وتعد مدينة درنة، التي تستعد قوات الجيش الليبي لتحريرها، هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى بـ «مجلس شورى مجاهدي درنة»، وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم «القاعدة».

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