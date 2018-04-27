القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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الجمعة 27/أبريل/2018 - 03:31 م

ننشر خريطة أفلام بداية الأسبوع على MBC 2

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رغدة محمد
dostor.org/2146460

تقدم «MBC 2»، عملاق عرض الأفلام الأجنبية بالشرق الأوسط، غدًا السبت، مجموعة من الأفلام، لمحبي الأفلام الأجنبية، شاملة عروضا خاصة ومشوقة، بالتزامن مع بداية الأسبوع.

ففي 11:30 ظهرًا، يُعرض فيلم The Bourne Ultimatum، الذي يروي قصة جيسون بورن الذي يسعى للكشف عن هويته الحقيقية، من موسكو إلى باريس مرورًا بلندن إلى طنجة، ويتفوق بمهارة على العشرات من رجال الشرطة والضباط الفيدراليين ووكلاء الإنتربول الذين يسعون إلى القبض عليه.

وفي الواحدة والنصف يُعرض فيلم The Bourne Legacy، ويروى قصة العميل أرون كروس، الذي يتوجب عليه استخدام كل مهاراته الوراثية لينهي ما بدأه جيسون بورن في هذا العمل، الذي يأخذ سلسلة بورن إلى مستويات جديدة ومثيرة.

وفي الرابعة يُعرض فيلم Accepted.. مع اقتراب حصوله على رسالة الرفض الثامنة من أصل ثماني رسائل تم رفضها من مختلف الجامعات، الأمر الذي لن يستحسنه والداه، هو طالب المدرسة الثانوية بارتلبي جاينس، وأصدقاؤه غريبو الأطوار، الذين تم رفض دخولهم إلى الجامعة أيضًا فيقررون افتتاح جامعتهم الخاصة.

وفي السادسة يُعرض فيلم She's Out of My League عن «كيرك»، شاب بسيط، يكاد لا يصدق حظه السعيد بعد أن وقعت في حبه الفتاة الرائعة والناجحة مولي، يبذل كيرك كل ما في وسعه من أجل العمل على إنجاح العلاقة وإثبات أنه قادر على لفت انتباه فتاة بجمالها.

وفي الثامنة يُعرض فيلم The School of Rock.. بعد طرده من الفرقة الموسيقية التي يعمل بها، وانطلاقه في بحث مستميت عن عمل، عازف جيتار يبحث عن المتاعب وتسيطر عليه أوهام العظمة فينتحل شخصية معلم بديل، ويحول طلاب الصف الخامس المتفوقين إلى فرقة روك آند رولز مفعمة بالطاقة.

وفي العاشرة يُعرض فيلم Get Him to the Greek، عن متدرب يعمل في شركة تسجيلات أمامه يومان لإقناع أسطورة الروك غير المتعاون للتوجه إلى هوليوود لإحياء حفل عودته للغناء، وعليه اجتياز صعوبات كثيرة مليئة بمهربي المخدرات في لندن وحفلات نيويورك الصاخبة وراقصات فيجاس الجريئات، لإيصاله إلى هوليوود بسلام.

وفي الثانية عشرًا منتصف الليل، يُعرض فيلم Observe and Report، وفيه يقوم رئيس الأمن روني بارنهارت بحراسة المركز التجاري فورست ريدج بقبضة من حديد، ويحلم باليوم الذي سيستبدل به مصباحه بشارة وبندقية، ولكن عند تعرض المركز لمضايقات مستمرة من قبل متطفل، يقرر بارنهارت القيام بما هو أكثر من مجرد عمل روتيني.

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