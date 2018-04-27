تباطؤ نمو الاقتصاد فى الولايات المتحدة فى الربع الأول من 2018

تباطأ نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة، خلال الربع الأول من العام الحالي بالقراءة الأولية، لكنه جاء بوتيرة أفضل من التوقعات.



وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما بنسبة 2.3% في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي على أساس سنوي، مقابل 2.9% في الربع الرابع من العام الماضي.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف ينمو بنسبة 2% في الربع الأول من 2018.



وذكر التقرير أن النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الأول يعكس مساهمات إيجابية من استثمارات القطاع غير السكني الثابتة، ونفقات الاستهلاك الشخصي، ومخزونات أعمال القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي.