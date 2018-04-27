«غسيل مخ».. كواليس زيارة ماكرون «الفاشلة» للبيت الأبيض

كشفت صحيفة «التايمز» كواليس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبيت الأبيض، وتأثيرها على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.



وقالت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الجمعة، إن ترامب قال إنه نجح فى تغيير وجهة نظر ماكرون تجاه إيران، كما أنه قضى على آمال الحلفاء الأوروبيين بإمكانية الاستمرار فى البرنامج، مؤكدًا أن الشىء الوحيد الذى تغير فى الزيارة هي وجهة نظر الزعيم الفرنسى.



وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أكد أن ماكرون ينظر الآن إلى إيران بشكل مختلف عما كان عليه قبل أن يدخل المكتب البيضاوى فى البيت الأبيض.



ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاء لم يسفر عن أى توافق فى السياسة بين الطرفين، ولم يلمح أى منهما عن توافقهما في القضايا السياسية المختلفة على رأسها إيران، واتفاقية المناخ والعلاقات التجارية الأوروبية الأمريكية والوضع فى سوريا، إذ اكتفى الثنائى بالتشديد على العلاقات الشخصية الجيدة فقط.



وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا لماكرون، فإن ترامب سينسحب من الاتفاق النووي الإيرانى، وسيفرض عقوبات قاسية جدًا عليها، حيث حاول الزعيم الفرنسى تقديم اتفاق جديد لترامب يحافظ على الاتفاق الحالى مع المزيد من القيود الإضافية، حول برنامجها النووي ونفوذها في الشرق الأوسط على المدى الطويل.