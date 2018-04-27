شكوك عالمية فى تصرفات زعيم كوريا الشمالية الحماسية المفاجئة

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن هناك شكوكا دولية بسبب حماس كوريا الشمالية الكبير للتخلي عن برنامجها النووي، بهذه السهولة.



وأضافت أنه حتى الآن لم تكشف كوريا الشمالية عن خطتها لنزع السلاح النووي، خصوصًا في ظل التخوفات الدولية من أن يكون كيم يونج أون، الزعيم الكوري، يدبر لمصيدة.



وأضافت أن التخوفات تأتي بسبب غموض الحماس الذي انتاب كيم فجأة، للتخلي عن الأسلحة النووية، وعقده اتفاقية سلام مع الجارة الجنوبية، وبعدها قمة أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.