وزير العدل الإيطالى: المافيا والإرهاب يهددان الديمقراطية

قال وزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو إن المافيا مع الإرهاب يمثلان خطرين يهددان الديمقراطية.



وأضاف أورلاندو: "أنا أتفق مع وزير الداخلية ماركو مينّيتي، إذ قال إن المافيا والإرهاب كلاهما خطر على الديمقراطية..شهدنا في الماضي كيف يمكن لهذين الخطرين أن يجتمعا ويعطيا أحدهما القوة للآخر".



وتابع بالقول أثناء مراسم الاحتفاء بذكرى السياسي الإيطالي پيو لا توري، في باليرمو الجمعة: "أعتقد أن هذا التقييم يمكننا أن نشاطره بالكامل".



وقتل السياسي والنقابي "بيو لا توري" على يد المافيا في باليرمو عام 1982 قبل وصوله إلى مقر حزبه، الحزب الشيوعي الإيطالي (تيار اليسار).