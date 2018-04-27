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اقتصاد
الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:42 م

الدولار يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ انتخاب «ترامب»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2146409

يتجه الدولار الأمريكى نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إذ سجل ارتفاعات كبيرة فى الأسبوع الجارى بدعم صعود عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

وكان الدولار قد سجل مكاسب واسعة وارتفع لأعلى مستوى فى أكثر من 3 أشهر فى الأسبوع الجارى، بدعم زيادة عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات لأعلى مستوى فى نحو 4 سنوات.

ومع تلك المكاسب، تتجه الورقة الخضراء نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، وهى الأعلى منذ نهاية نوفمبر 2016.

كما تلقت العملة الأمريكية فى الأسبوع الجارى دعمًا من بيانات اقتصادية إيجابية، إذ انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأقل مستوى منذ 48 عامًا.

كما أن ثقة المستهلكين ارتفعت قرب أعلى مستوى فى 18 عامًا فى الشهر الجارى، فيما زادت طلبيات السلع المعمرة عن التوقعات بنحو 2.6%.

واستفادت العملة الأمريكية من تثبيت السياسة النقدية فى اليابان دون تغيير، بالإضافة إلى هبوط حاد للجنيه الإسترلينى فى أعقاب بيانات النمو الاقتصادى المخيبة للآمال.

أما على صعيد شهر أبريل الجارى، فإن العملة الأمريكية تتجه نحو الارتفاع بنحو 2.1%.

وارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3% إلى 1.2072 دولار، فيما استقر أمام الين عند 109.30 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترلينى بنحو 1.1% إلى 1.3763 دولار، كما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة ارتفاع 0.2% عند 0.9914 فرنك.

أما مؤشر الدولار الرئيسى الذى يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية، فزاد بنحو 0.3% إلى 91.830 دولار.

كما أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية أدت إلى اتجاه التعاملات نحو الأصول الخطرة، واجتمع زعماء كوريا الشمالية والجنوبية اليوم، فى قمة الأولى من نوعها منذ 11 عامًا، واتفقوا على إنهاء حالة الحرب التي استمرت طوال 7 عقود.

ويترقب المستثمرون الإعلان فى وقت لاحق من اليوم عن بيانات النمو الاقتصادى الأمريكى عن الربع الأول من العام الحالي.

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