ننشر صور لقرية «هتيم الشمرات» بعد تعرضها للحرائق

ينشر «الدستور» صور قرية هتيم الشمرات، المنكوبة التى تعرضت لمجموعة من الحرائق، في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وأدى ذلك إلى التهام النيران 50 منزلًا.



كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بنشوب نيران هائلة بعدد من المنازل في قرية هتيم الشمرات، التابعة لدائرة مركز أبوتشت، دون أسباب جنائية أو خسائر في الأرواح حتى الآن.



وذكر أحد أهالى القرية أن النيران التهمت قرابة 50 منزلًا بالقرية، حيث إنها تشتعل بالمنازل منذ قرابة أسبوع، دون أي سبب واضح، منوهًا إلى أن الاهالى يعتقدون أن الجن ولعنة الفراعنة هما السبب في تلك الحرائق.



وحررت المحاضر اللازمة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.