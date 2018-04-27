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الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:40 م

تخفيض سلع رمضان بنسبة 25% في المنيا

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2146404

بدأت محافظة المنيا استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، وتوفير السلع الغذائية ومستلزمات المواطنين خلال هذا الشهر بأسعار مخفضة، من خلال تنظيم معارض «أهلا رمضان»، بجانب المنافذ التابعة للاتحاد الاستهلاكي، وفروع المصرية لتجارة الجملة.

وأعلن هشام مهني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، أنه سيتم بالتعاون مع الشركة القابضة للسلع الغذائية، افتتاح معرض «أهلا رمضان» 10 مايو المقبل، ويضم السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة لياميش رمضان، وستباع هذه السلع بأسعار مخفضة تتراوح نسبة التخفيض ما بين 10% و25% عن مثيلاتها بالأسواق.

وأضاف أن المعرض يقام باستراحة المحافظة القديمة بكورنيش النيل في مدينة المنيا، ويستمر طوال شهر رمضان المعظم، وجار اختيار أماكن المعرض بباقي مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن معرض «أهلا رمضان» سيتم إقامتها بمراكز المحافظة التسع؛ بهدف التيسير على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة، بجانب توفير السلع الأساسية بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة وفروع الاتحاد الاستهلاكي.

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