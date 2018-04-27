«كالديرولى»: حكومة يمينية ستمنع تحول إيطاليا لمركز تجمع للمهاجرين

دعا نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، روبرتو كالديرولي، اليوم الجمعة، للاستيقاظ لتحديد مصير إيطاليا، قائلًا: «إما أن يكون لدينا يوم 28 يونيو المقبل حكومة يمين وسط راسخة ومتكاملة السمات، مع رئيس وزراء حقيقي وشجاع، أو ستصبح بلادنا أكبر مركز لجمع المهاجرين في أوروبا».



وأضاف «كالديرولي»، أنه وفقًا للأرقام الرسمية، التي قدمتها الحكومة، فإن ما يقرب الـ174 ألف طالب لجوء الذين نستضيفهم عام 2018 سيكلفنا إيواءهم حوالي 4.5 مليار يورو.



وتابع: «إنه في يومي 28 و29 يونيو، ستلتقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسل لتناقش مجددًا معاهدة دبلن بشكل جزئي، وأوضحت فرنسا وألمانيا بالفعل أنهما ستتوقفان عن إعادة التوطين والتوزيع، بحيث يحتفظ كل بلد بالمهاجرين المتواجدين على أراضيه، تحت راية التضامن الأوروبي».