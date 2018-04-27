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الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:38 م

افتتاح منافذ للسلع الغذائية بالبحيرة استعدادًا لرمضان

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أيمن بدر
dostor.org/2146402

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن افتتاح معرض دمنهور للسلع الغذائية بأرض المعارض، الأسبوع المقبل، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، مؤكدة توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية بأسعار التكلفة بمعرض دمنهور.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه جار افتتاح معرض للسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بالمدن والمراكز لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، لافتة إلى وجود منافذ لبيع اللحوم الحمراء بجميع المدن والمركز.

وفي سياق متصل، أكد سعد غراب، رئيس مجلس مدينة دمنهور، زيادة المعروض من السلع والخضروات والفاكهة، في جميع منافذ بيع السلع بميدان جلال قريطم وسط دمنهور وقرى نديبة ودنشال ودسونس، نتيجة الإقبال الكبير من الأهالي على المنافذ لجودة المعروض وانخفاض الأسعار مقارنة بالأسواق وتلبيتها لمحدودى الدخل والبسطاء من المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أنه يتابع جميع المنافذ لبيع السلع الغذائية والاطمئنان على تواجد كميات كبيرة من جميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، لتلبية احتياج المواطنين خاصة مع استقبال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى قرب فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، بالاشتراك مع الشركات الزراعية الكبرى العاملة بمحافظة البحيرة وتسويق منتجاتها، مع تحقيق هامش بسيط بالربح.

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