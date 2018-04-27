السياحة الصينية فى إثيوبيا تحقق 170 مليون دولار أمريكى

أعلن "غزاخغن أباتى"، مدير قسم العلاقات العامة والدولية بوزارة الثقافة والسياحة الإثيوبية، اليوم، أن بلاده سجلت 169.6 مليون دولار أمريكى كعوائد من 45307 سائحين صينيين زاروا إثيوبيا عام 2017.



وبلغ عدد السائحين فى عام 2016 نحو 41.659 شخص، بينما سجل العام 2017 ارتفاعًا مستقرًا.



وأضاف المسئول الإثيوبى أن الأطعمة ومرافق السكن غير الكافية تعرقل المزيد من التنمية، على الرغم من ارتفاع مستقر فى عدد السائحين الصينيين في السنوات الماضية.



وأضاف أباتى: "تشجع وزارة الثقافة والسياحة الإثيوبية الاستثمارات الصينية الموجودة فى مجال الضيافة الإثيوبية، بهدف تحقيق ارتفاع ملموس فى عدد السائحين الصينيين».



وبهدف جعل السياحة مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، تنفذ إثيوبيا إجراءات التشجيع للمؤسسات فى صناعة السياحة والضيافة، ومنها ترتيبات إعفاء رسوم جمركية لمواد البناء.



وتوجد رحلات مباشرة جوية من قِبل الخطوط الجوية الوطنية الإثيوبية بين إثيوبيا و5 مقاصد صينية، هي "بكين وشانغهاي ومنطقة هونج كونج، وتشنغدو وقوانغتشو"، كما أنه من المخطط أن تفتح إثيوبيا رحلة مباشرة جديدة إلى مدينة شنتشن الصينية في يونيو من العام الجاري.