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الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:28 م

150 منفذًا لبيع السلع الرمضانية فى الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
dostor.org/2146388

قال نبيل الغريب، وكيل وزارة التموين في الإسماعيلية، إن الاستعدادات لشهر رمضان على قدم وساق، حيث يوجد منفذ رئيسي بناظى المنتزه مقام على مساحة 1000 متر، يضم 44 جزءًا، كل منها يشتمل على سلع مختلفة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، إضافة إلى سيدات أعمال الإسماعيلية، التى تشمل منتجات يدوية مع الأسر المنتجة.

وتابع: هناك 150 منفذًا على مستوى المحافظة، تضم منافذ خاصة بالخدمة الوطنية خاصة بالقوات المسلحة ومنافذ أمان خاصة بالشرطة ومنافذ الأحياء الصالحية، إضافة إلى منفذ الصالحية.

وأشار «الغريب» إلى أن هناك منافذ الشركة العامة للجملة، هي المسئولة عن صرف المقررات التموينية، إضافة إلى السلع الخاصة بشهر رمضان مثل الزبيب وقمر الدين واللحوم.

وأضاف أن هناك قرارًا بمنع إجازات المفتشين في الإدارات الرقابية والتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، للمرور على الأسواق وضبط المخالفين.

واختتم «الغريب» كلامه: يتم صرف دفعة مقدمة من السلع التموينية في الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 30 من نهاية نفس الشهر، للصرف منها في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، مع نقاط الخبز.

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