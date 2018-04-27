القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
اقتصاد
الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:26 م

«أمازون» ترفع قيمة اشتراك «برايم» إلى 119 دولارًا

شركة أمازون
شركة "أمازون
الدستور
dostor.org/2146386

قررت شركة "أمازون" زيادة قيمة الاشتراك في خدمات "برايم" إلى 119 دولارًا فى العام بدءًا من 11 مايو المقبل.

وقالت الشركة الأمريكية العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية، أمس الخميس، إنها سترفع قيمة الاشتراك على الوافدين الجدد، لكن المستخدمين الحاليين لديهم فترة سماح حتى 16 مايو لتجديد الاشتراك بنفس السعر الحالى والبالغ 99 دولارًا.

وكانت قيمة الاشتراك فى خدمة "أمازون" قبل الزيادة 99 دولارًا، إذ تعد تلك الزيادة الأولى منذ 2014 حينما تم رفع سعرها من 79 دولارًا.

وذكر رئيس الشركة التنفيذى "جيف بيزوس"، أنهم مستمرون فى زيادة قيمة خدمة "برايم"، مشيرًا إلى أن الشركة أضافت فوائد جديدة لخدمات "برايم" من ضمنها "برايم فديو".

وأضاف "بيزوس" أنه وجد ارتفاعًا في التكلفة المقدمة لخدمات "برايم" والتى تضمنت امتيازات الشحن وتدفق الفيديو.

وكان الرئيس التنفيذى "لأمازون" قد أعلن فى الأسبوع الماضي أن لخدمات "أمازون برايم" نحو 100 مليون مشترك حول العال.

وأطلقت الشركة تلك الخدمات منذ 13 عامًا، وهي عضوية شهرية أو سنوية تتضمن خدمات مثل شحن مجانى أو مُخفض وكتب إلكترونية مجانية.

وفي الربع الأول من العام الحالى ارتفعت أرباح "أمازون" إلى 1.6 مليار دولار، فيما زادت إيراداتها بنسبة 43% عند 51 مليار دولار.

وفي ختام تعاملات أمس ارتفع سهم الشركة الأمريكية بنحو 34% إلى 1518 دولارًا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

«عودة الصديق».. ماذا يحمل «لودريان» خلال زيارته للقاهرة؟

تفاصيل القمة المقبلة بين «السيسى» ونظيريه القبرصى واليونانى

«الأرصاد»: ارتفاع فى الحرارة غدًا.. والقاهرة 32 درجة

تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى الطاقة

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

«البترول»: اكتشاف بئر «رابول 4» حقيقى.. وجارٍ تقييمه

«مسجد أم كنيسة؟».. «الدستور» تزور «الجامع الغريب» في عزبة النخل

ألبومات الصور

ننشر صور لقرية «هتيم الشمرات» بعد تعرضها للحرائق

بالصور.. هانى شاكر فى بروفات حفل شرم الشيخ

تحرير 33 مخالفة تموينية متنوعة فى سوهاج

وفد لجنة الصحة بالبرلمان يتفقد المستشفى المركزى بسفاجا

نجم الساعة

«نيويورك تايمز»: الموساد اغتال «البطش»

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

«البترول»: اكتشاف بئر «رابول 4» حقيقى.. وجارٍ تقييمه

«مسجد أم كنيسة؟».. «الدستور» تزور «الجامع الغريب» في عزبة النخل

كشكول

استمرار فعاليات القوافل التعليمية بالغربية للجمعة الثالثة علي التوالى

اعتماد معهد الحاجة نبوية بمنطقة الشرقية الأزهرية

عميد تجارة عين شمس: التعامل بكل حزم مع حالات الغش بالامتحانات

أولياء أمور التجريبيات يدعون لوقفة احتجاجية ضد نظام التعليم الجديد

وكيل الأزهر يشهد نهائي كأس المحبة والسلام للطلاب الوافدين

الأمصار

إصابة الصحفي عبد الرحمن الكحلوت خلال تغطيته لأحداث جمعةالشباب الثائر شرق خانيونس

اليمن: «النخبة الشبوانية» تسيطر على معقل لتنظيم القاعدة في «عزان»

مقتل 17 مدنيًا في قصف مخيم اليرموك جنوب دمشق

الجيش الجزائري يدمر مخبأين للإرهابيين في الميلية

الأمير وليام يطلق اسم «لويس أرثر تشارلز» على مولوده الجديد

منوعات

«حماية المستهلك» الألمانية توصي بأكل المكسرات بدل الحلويات

«فيس بوك»: هناك مزيد من تسريبات البيانات

برشلونة يسعى لضم صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads