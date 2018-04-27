«أمازون» ترفع قيمة اشتراك «برايم» إلى 119 دولارًا

قررت شركة "أمازون" زيادة قيمة الاشتراك في خدمات "برايم" إلى 119 دولارًا فى العام بدءًا من 11 مايو المقبل.



وقالت الشركة الأمريكية العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية، أمس الخميس، إنها سترفع قيمة الاشتراك على الوافدين الجدد، لكن المستخدمين الحاليين لديهم فترة سماح حتى 16 مايو لتجديد الاشتراك بنفس السعر الحالى والبالغ 99 دولارًا.



وكانت قيمة الاشتراك فى خدمة "أمازون" قبل الزيادة 99 دولارًا، إذ تعد تلك الزيادة الأولى منذ 2014 حينما تم رفع سعرها من 79 دولارًا.



وذكر رئيس الشركة التنفيذى "جيف بيزوس"، أنهم مستمرون فى زيادة قيمة خدمة "برايم"، مشيرًا إلى أن الشركة أضافت فوائد جديدة لخدمات "برايم" من ضمنها "برايم فديو".



وأضاف "بيزوس" أنه وجد ارتفاعًا في التكلفة المقدمة لخدمات "برايم" والتى تضمنت امتيازات الشحن وتدفق الفيديو.



وكان الرئيس التنفيذى "لأمازون" قد أعلن فى الأسبوع الماضي أن لخدمات "أمازون برايم" نحو 100 مليون مشترك حول العال.



وأطلقت الشركة تلك الخدمات منذ 13 عامًا، وهي عضوية شهرية أو سنوية تتضمن خدمات مثل شحن مجانى أو مُخفض وكتب إلكترونية مجانية.



وفي الربع الأول من العام الحالى ارتفعت أرباح "أمازون" إلى 1.6 مليار دولار، فيما زادت إيراداتها بنسبة 43% عند 51 مليار دولار.



وفي ختام تعاملات أمس ارتفع سهم الشركة الأمريكية بنحو 34% إلى 1518 دولارًا.