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الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:25 م

اليوم.. مجد القاسم يختتم مؤتمر أمراض الصدر والتغذية بالقاهرة

المطرب السورى مجد
المطرب السورى مجد القاسم
عربي السيد
dostor.org/2146384

يستعد المطرب السورى مجد القاسم، اليوم الجمعة، لإحياء حفل غنائي ضخم بختام المؤتمر الدولي الثاني لأمراض الصدر والتغذية، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نجوم الفن والإعلام.

ومن المقرر أن يشارك الحفل الفنانة لبنى عبد العزيز، هبة عبد الغني، أحمد بدير، والدكتور وفيق نصير، وغيرهم.

يذكر أن اليوم ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لأمراض الصدر والتغذية للأطفال، الذي حقق صدى ونجاحًا كبيرًا، وشارك به عدد كبير من الشخصيات الهامة ومن بينهم: الدكتور أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور أحمد السعيد يونس، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، حامد شتلة، رئيس جامعه عين شمس، محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور إيهاب خيري، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بطب عين شمس، الدكتور خالد طمان، رئيس الجمعية المصرية لحديثي الولادة والمبتسرين، الدكتور مجدي مصطفى كامل، أستاذ طب الأطفال جامعة المنيا، بالإضافة إلى أطباء من دول عربية وأجنبية.

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