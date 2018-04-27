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الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:24 م

«مودى» يدعو الرئيس الصينى لقمة غير رسمية بنيودلهي فى 2019

«مودى» يدعو الرئيس
منار أحمد
dostor.org/2146383

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، الرئيس الصيني شي جين بينغ، لعقد قمة غير رسمية في الهند عام 2019، قائلًا: «مثل هذه المحادثات يجب أن تصبح أمرًا تقليديًا بين البلدين».

ونقلت وكالة أنباء «برس ترست» الهندية عن مودي قوله: «سأكون سعيدًا لو حدث في عام 2019 مؤتمر قمة غير رسمي في الهند». جاء ذلك خلال زيارته إلى الصين، اليوم الجمعة، والتي تستغرق يومين.

ووصل «مودي» إلى مدينة ووهان شرق الصين، وهي المكان المفضل لقضاء العطلات للزعيم الصيني الثوري ماو تسي تونج، في وقت سابق من اليوم، لإجراء محادثات ينظر إليها على أنها محاولة من جانب الجيران لإعادة بناء العلاقات بعد شهور من التوتر، إذ تعرضت العلاقات بين الهند والصين لمعارك استمرت 73 يومًا في العام الماضي.

وأشاد رئيس الوزراء الهندي بعلاقاتهما، التي استمرت قرونًا، وأخبر شي بأن البلدين لديهما «فرصة كبيرة» للعمل معا من أجل مصلحة شعوبها والعالم.

ووفقًا للوكالة الهندية، فإن الثنائي سيستأنفان التفاعل الفردي، يوم السبت، فضلًا عن المشي معا على ضفاف البحيرة وركوب القارب وإكمال محادثاتهما على الغداء.

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة هي الأولى من قبل مودي إلى الصين بعد وصوله إلى السلطة في عام 2014. ومن المقرر أن يزور البلاد مرة أخرى في يونيو، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تعقد في مدينة تشينغداو.

من جهته قال الرئيس الصيني إن البلدين أقاما شراكة أوثق وأحرزا تقدمًا إيجابيًا خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أنه يؤمن بالمستقبل.

وقال: «أتطلع إلى التواصل المتعمق مع الهند، ونضمن أن نتمكن من بناء تفاهم مشترك والمساعدة في نقل العلاقة بين الصين والهند إلى المستوى التالي».

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