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الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:21 م

العودة للنقطة صفر.. عباس يرفض خطة السلام الأمريكية المعدلة

العودة للنقطة صفر..
هالة أمين
dostor.org/2146379

ذكرت مصادر دبلوماسية أمريكية أن الفريق المكلف بإتمام مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعث رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، كشف فيها عن نص خطة سلام معدلة.

وكانت مصر والسعودية، قد قادتا جهودًا كبيرة لجعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يجري تعديلًا على خطته، التي أغضبت الفلسطينيين والعرب.

وحسب تصريحات مصادر لصحيفة «الحياة اللندنية»، فإن الخطة المعدلة تنص على عودة الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى التفاوض على قضايا الحل النهائي، وترك ملف القدس إلى المرحلة النهائية، وجاء رد «أبومازن» بالرفض.

وكانت واشنطن قد أبلغت عباس بأن ترامب ليس لديه أي موقف مسبق في شأن حدود القدس، بل تترك للطرفين فرصة الاتفاق في هذا الشأن.

وحسب التقرير، فإن قرار تأجيل فتح ملف القدس جاء لأنه من الأمور الصعبة والمعقدة، وتم التوافق على تأجيله للمرحلة النهائية من التفاوض بعد البدء مباشرة في القضايا الأخرى، وبعد الاتفاق عليها يتم التفاوض على القدس.

جاء ذلك في ظل حوار غير مسبوق باللغة العربية لوزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، لصحيفة عربية، قال فيه إن «حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون إقليميًا لا ثنائيًا، وليس على مراحل بل بالتوازي والتزامن يكون الوصول لحل الدولتين والسلام مع الدول العربية، وحل وضع عرب إسرائيل، ويجب أن يكون الحل إقليميًا عامًا، وليس على مراحل، وأن يتضمن ثلاثة أمور أساسية: (الحل مع الفلسطينيين وإقامة دولة لهم، مع حل لمسألة عرب إسرائيل، وتبادل سكان وأراضٍ وسلام وتطبيع مع كل الدول العربية، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح تمامًا، وأن تكون هناك سيادة أمنية إسرائيلية في غور الأردن والضفة الغربية)».

في السياق ذاته، يقوم وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مارك بومبيو، الذي وافق الكونجرس على تعيينه، أمس الخميس، بجولة مفاجئة إلى الشرق الأوسط، بعد انتهائه من اجتماع للناتو، اليوم الجمعة، في بروكسل، ومن المقرر أن يزور السعودية وإسرائيل والأردن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، قبيل إقلاع طائرة الوزير بومبيو إلى بروكسل، إن هذه الزيارات تؤكد أهمية هؤلاء الحلفاء والشركاء الأساسيين في المنطقة، وهي تعد أسرع جولة لوزير خارجية أمريكي بعد توليه منصبه مباشرة.

وتشهد المباحثات في الجولة خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والنفوذ الإيراني، وسوريا، وغيرها من القضايا المهمة بالشرق الأوسط.

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