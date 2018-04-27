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الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:19 م

إصابة 25 فلسطينيًا خلال مواجهات «جمعة الشباب الثائر»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2146375

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 25 فلسطينيًا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في جمعة «الشباب الثائر».

وكانت الجماهير الفلسطينية، قد توافدت تجاه خيام العودة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الخامسة من مسيرة العودة الكبرى، وكسر الحصار، التي أطلق عليها «جمعة الشباب الثائر» من قبل اللجنة المنظمة للفعاليات.

يُشار إلى أن المسيرة انطلقت في يوم الأرض الفلسطيني، للتأكيد على تمسك شعبنا بحق العودة إلى أرضه المحتلة، وستستمر المسيرة بشكل متتال وصولًا إلى ذكرى النكبة الفلسطينية.

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