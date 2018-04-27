محافظ الجيزة: شفط تجمعات المياه من الشوارع والمحاور الرئيسية

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن المحافظة نجحت فى احتواء أزمة الأمطار الكثيفة التى شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، نتيجة سوء الأحوال الجوية.



وأضاف المحافظ، فى تصريحات له، أنه تم الانتهاء من إزالة وشفط كافة نقاط تجمعات المياه من الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الأنفاق والكبارى، ويجرى العمل حاليًا فى الشوارع الجانبية.



وأكد الدالى أنه لم تحدث أى آثار جانبية جراء تجمعات المياه، بفضل سرعة التحرك وتعاون جميع الأجهزة التنفيذية طوال الأربعة أيام الماضية، والتحرك العاجل منذ بدء هطول الأمطار، وتنفيذ خطة انتشار سريعة لكافة السيارات والمعدات والعمال والمشرفين، شملت جميع الأحياء والمراكز والمدن، وتواجد جميع رؤساء الأجهزة التنفيذية بالشارع طوال اليوم.



ولفت إلى أنه تم الدفع بكافة معدات وشفاطات وسيارات الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والأحياء والمراكز والمدن، وتصريف المياه على أقرب شبكة للصرف الصحى.