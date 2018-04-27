1.10 مليار دولار أرباح «رويال بنك أوف سكوتلند»

حقق رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.إس) البريطانى ربحًا قبل خصم الضرائب فاق التوقعات بكثير وبلغ 792 مليون جنيه إسترلينى (1.10 مليار دولار) فى نتائج الربع الأول المعلنة اليوم الجمعة مع تراجع مخصصات القروض المتعثرة وتكاليف إعادة الهيكلة.



كان محللون قد توقعوا أن يحقق البنك ربحًا قبل خصم الضرائب بقيمة 319 مليون إسترلينى، وعاد البنك لتحقيق أرباح سنوية للمرة الأولى فى عشر سنوات العام الماضي.



وحتى بعد أن قضى عشر سنوات فى عملية إصلاح أنشطته بعد الأزمة المالية، لم يعد آر.بى.إس إلى الآن بالكامل لحالته الطبيعية.



ومن المتوقع أن تدفع غرامة قائمة بمليارات الجنيهات الإسترلينية، فرضتها وزارة العدل الأمريكية على البنك مجددا صوب تسجيل خسائر في نتائجه السنوية هذا العام.



وانخفضت تكاليف إعادة الهيكلة في الربع الأول إلى 209 ملايين إسترلينى من 509 ملايين في الفترة ذاتها قبل عام.