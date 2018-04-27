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الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:15 م

تحرير 33 مخالفة تموينية متنوعة فى سوهاج

صوره من الحدث
صوره من الحدث
سوهاج- محمود عبدالعال
dostor.org/2146370

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن تحرير 33 محضرًا لمخالفات تموينية بمدينة ساقلتة، خلال حملة مكبرة قامت بالمرور على أسواق ومخابز المدينة، بالتعاون بين الوحدة المحلية وإدارة التموين والمرافق لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ورفع الإشغالات، فى إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار ومكافحة الجرائم التموينية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضح عاطف الصمطى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، أن الحملة استهدفت الأسواق والمحلات بشوارع عبدالسلام عارف وشارع الجزائر وشارع 23 يوليو وشارع التحرير، وأسفرت عن تحرير 33 محضرًا متنوعًا، وإعدام 15 كيس مكرونة غير مطابقة للمواصفات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات التموينية بأنحاء المحافظة مع اقتراب شهر رمضان وضبط الأسعار ومنع الغش التجارى، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.

تحرير 33 مخالفة تموينية متنوعة فى سوهاج
تحرير 33 مخالفة تموينية متنوعة فى سوهاج
تحرير 33 مخالفة تموينية متنوعة فى سوهاج
تحرير 33 مخالفة تموينية متنوعة فى سوهاج
تحرير 33 مخالفة تموينية متنوعة فى سوهاج
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