«خايف من مواجهة صلاح».. من هو المصارع الروسي «محمدوف»؟

استعدادات كبيرة تتخذها الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم، بعد تقسيمها إلى مجموعات، لتقع مصر في المجموعة الأولى مع روسيا، الأمر الذي أثار حالة من التوتر لدى الروسيين، تخوفًا من لقاء المنتخب المصري، الذي سيكون أحد لاعبيه نجم المنتخب المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول.



حيث أعرب بطل المصارعة الروسي حبيب نور محمدوف، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن قلقه من مشاركة محمد صلاح في بطولة كأس العالم القادمة، مؤكدًا أن الطريقة الوحيدة لإيقاف محمد صلاح هي عدم منحه تأشيرة الدخول إلى روسيا.



فمن هو لاعب المصارعة الروسي حبيب نور محمدوف؟



- المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، من مواليد 1988، يبلغ من العمر 29 عامًا.

- ولد المصارع محمدوف في مدينة كيروف آول.

- يصل وزنه إلى 70 كج، وطوله 1.878 متر.

- نشأ في أسرة مسلمة ويدين بالإسلام.

- تعتبر المصارعة هي مهنة محمدوف، فهو يقدم كمقاتل مختلط، ومقاتل سامبو، ومصارع هاوٍ، ولاعب جودو.

- فاز المصارع الروسي محمدوف عدة مرات ببطولة العالم في رياضة السامبو.

- يعد كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم العالمي، هو اللاعب المفضل لديه، وتمكن من جعله ينطق العربية ويقول «السلام عليكم».