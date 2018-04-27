«أويل بريس»: مصر محور الطاقة الأوروبى الجديد

تستعد مصر لاستقبال الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موجيريني يوم 30 أبريل الجاري لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومنها اتفاقيات خاصة بالطاقة.



وقال موقع "أويل بريس" البريطاني، إن مصر قد تصبح محور الطاقة الأساسي القادم في أوروبا خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أنه بعد مرور أكثر من 10 أعوام على كون مصر من المستوردين الرئيسيين للطاقة، فإن قطاعات التصدير في مصر ازدهرت وتطورت، كما لم يحدث من قبل ويعد الاتحاد الأوروبي عميل الطاقة الأبرز بالنسبة لمصر، خصوصًا أنه أبدى اهتماما متزايدا بمشاريع تطوير النفط والغاز الجارية والمستقبلية.