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الجمعة 27/أبريل/2018 - 01:13 م

مي عزالدين بالزي الإسلامي على بوستر «رسايل»

مي عز الدين
مي عز الدين
حسن أمين
dostor.org/2146273

طرحت شركة «سينرجي» البوستر الدعائي الجديد لمسلسل «رسايل»، الذي تخوض بطولته الفنانة مي عزالدين، والمقرر طرحه على الفضائيات خلال شهر رمضان المقبل.

وأثارت «مي» الجدل بعد ظهورها على بوستر المسلسل، وهي مرتدية الحجاب، كنوع من الدعاية التي تروج لها الشركة المنتجة.

وتدور أحداث المسلسل حول الطبقة المتوسطة واختفائها وسط أصحاب المليارات، وصراع الطبقات، خاصة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر فى الحارة الشعبية حاليًا.

ويشارك مي عزالدين فى بطولة «رسايل» كل من خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، أحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبدالغنى، سميرة مقرون، رزان مغربى، عبدالرحمن أبوزهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبى، دنيا المصرى، محسن منصور، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إنتاج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.

مي عزالدين بالزي الإسلامي على بوستر «رسايل»
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