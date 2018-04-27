بالصور.. عمرو يوسف يدخل السجن فى «طايع»

يدخل الفنان عمرو يوسف السجن فى إحدى حلقات مسلسله الجديد «طايع»، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني، بعد أن يفتعل مشكلة مع أحد الرجال ويسجن على أثرها، لكى يهرب من الثأر الذى يطارده به الريس «حربي»، الذى يقوم بدوره عمرو عبد الجليل.



ويبدأ فى التفكير كيف يحارب عمرو عبدالجليل من داخل السجن، ويبدأ فى تنفذ خطته بتجنيد مجموعة من الشباب بمقابل مادي يفعلون ما يريد.



«طايع» يشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل، صبا مبارك، سيد رجب، سهير المرشدى، محمد على، هند عبدالحليم، مها نصار، محمود البزاوى، وتأليف محمد دياب.