طرح فيلم «الشيخ جاكسون» على «آي تيونز» بـ13 دولارًا

طرحت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي «الشيخ جاكسون»، العمل عبر متجر الهواتف الشهير «آي تيونز».



وجاء سعر الفيلم مقابل تحميله 12.99 دولار أمريكي، بما يعادل 228 جنيها مصريا.



وتدور أحداث الفيلم فى السنوات التى سبقت 25 يناير، تحديدًا عام 2009، حول شخص يعانى أزمة نفسية بسبب هوسه بملك البوب الراحل مايكل جاكسون.



«الشيخ جاكسون».. بطولة أحمد الفيشاوي، ماجد الكدواني، أحمد مالك، أمينة خليل، درة، بسمة، محمود البزاوي، إخراج عمرو سلامة، الذي شارك في التأليف، بالتعاون مع السيناريست عُمر خالد.