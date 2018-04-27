الرئيس الروماني يطالب رئيسة الوزراء بالاستقالة بسبب القدس

طالب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الجمعة، رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا بتقديم استقالتها، مشيرًا إلى أنها لا تصلح لمهمة العمل المنوط به هذا المنصب.



وقال يوهانيس، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن دانسيلا "لا تصلح لمنصب رئيس وزراء رومانيا"، وذلك عقب مرور ثلاثة أشهر من توليها المنصب، كما اتهمها بالتقصير في عدم إخباره بمشروع الحكومة أحادي الجانب حول نقل السفارة الرومانية في إسرائيل إلى مدينة القدس.



ويعد "يوهانيس" المسئول عن السياسة الخارجية للدولة وصاحب القرار الفصل في مسألة نقل السفارة، ولكنه لا يملك السلطة لإقالة دانسيلا.



وأضافت الشبكة أن الرئيس الروماني استدعى رئيسة الوزراء في اجتماع، لكنها أفادت بأنها لن تحضره.



يذكر أن دانسيلا تعد أول سيدة في تاريخ رومانيا تتولى منصب رئيس الوزراء.



يشار إلى أن يوهانيس عبّر عن معارضته لمشروع القرار، وأكد أن نقل السفارة إلى القدس مخالف للقانون الدولي، حيث تنوه الأمم المتحدة بوجوب تقرير مصير القدس، عبر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.