الإثنين.. «المستلزمات الطبية» تناقش مشكلات القطاع

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة تجار الآلات والأجهزة والمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا موسعًا، الإثنين المقبل، لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه قطاعها ومقترحات حلها، وتحديد أولويات العمل خلال دورتها الجديدة 2018- 2022، وبحث سبل تحقيقها.



وأضاف «عبده» أنه سيتم خلال الاجتماع تشكيل مجموعة لجان فرعية من مجلس إدارة الشعبة؛ لزيادة تنشيط الأدوار والسعي إلى تحقيق مطالب هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه من بينها لجان لـ«الصحة - التموين - المالية - المسئولية الاجتماعية - فض المنازعات - الشئون المالية»، بجانب تشكيل لجنة لإعداد ميثاق العاملين فى قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، مع توضيح سبل تنفيذ ذلك فى ظل القوانين المصرية، وكذلك متطلبات إعداد هذا الميثاق ليكون بصورة فعالة.



ونوه «عبده» بأنه سيتم مناقشة تمثيل الشعبة والجمعية العمومية للعاملين بالقطاع الصناعى فى شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، فى ضوء العقبات التى واجهت الشعبة خلال الفترة الماضية.