حرائق تلتهم 50 منزلًا بقرية فى قنا.. وأهالى: الجن السبب

نشبت حرائق هائلة بقرابة 50 منزلًا فى قرية هتيم الشمرات، التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليها بمعاونة الأهالى.



تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بنشوب نيران هائلة بعدد من المنازل بقرية هتيم الشمرات التابعة لدائرة مركز أبوتشت، دون أسباب جنائية أو خسائر في الأرواح حتى الآن.



وذكر أحد أهالى القرية أن النيران التهمت قرابة 50 منزلًا، حيث إنها تشتعل بالمنازل منذ قرابة أسبوع، دون أي سبب واضح، منوهًا إلى أن الأهالى يعتقدون أن الجن ولعنة الفراعنة هما السبب في تلك الحرائق.



وحررت المحاضر اللازمة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.