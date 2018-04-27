غدًا.. «فايق» يفتتح مؤتمر توطيد العلاقات بين الدول الأفريقية

يفتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدًا السبت، مؤتمر «الثقافة ودور الفنون والإعلام في توطيد العلاقات بين الدول الأفريقية ودعم الهوية»، الذي تنظمه حركة بان أفريكان العالمية وجمعية أسرة وادى النيل والمجلس الاقتصادي الأفريقي، بمقر منظمة حركة بان أفريكان العالمية الجمعية الأفريقية.



ويتضمن المؤتمر عددًا من الفعاليات، التي تضم ورشة عمل فنية ورسم لاند سكيب للدكتور الفنان أشرف أبو الوفا، افتتاح معرض الفنان سعيد صلاح عن موضوع فكرة الحق وأثر الأسطورة في المكنون الثقافي والموروث الحضاري للإنسان الأفريقي، تضمن جلستا المؤتمر بحث عن الأصول التاريخية لقبائل البشارية وفكرة الأسطورة في حضارة قبائل الساحل الشرقي المصري، دور الفنون والإعلام في توطيد العلاقات ودعم الهوية الأفريقية، وسهرة غنائية للفنان هاني الجيزاوي بعنوان «كلثوميات».