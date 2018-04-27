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اقتصاد
الجمعة 27/أبريل/2018 - 12:46 م

«البترول»: اكتشاف بئر «رابول 4» حقيقى.. وجارٍ تقييمه

المهندس حمدى عبدالعزيز
المهندس حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول
سيد ابراهيم
dostor.org/2146250

كشف المهندس حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أن اكتشاف بئر "رابول 4" بامتياز منطقة غرب غريب التى أعلنت عنه شركة "إس دي إكس" التابعة لمجموعة "سى دراجون" الكندية، جارٍ تقييمه، مؤكدا صحة الكشف البترولى.

وأعلنت "إس دي إكس"، العاملة في مجال البحث واستكشاف النفط والغاز الطبيعي بمصر، عن اكتشاف جديد للنفط في بئر "رابول 4" بامتياز منطقة غرب غريب، برأس غارب، خلال قيامها بأعمال الحفر بمنطقة امتيازها.

وأوضحت الشركة أن البئر على عمق نحو 43 قدمًا من صافي رواسب النفط الثقيل عبر تكويني يسر وبكر، بمتوسط مسامية بنسبة 16٪، بعد أن تم حفره إلى عمق إجمالي يصل إلى 5250 قدمًا.

وأضافت، أن مزيدا من عمليات تقييم الاكتشاف لا تزال مستمرة، معلنة عن توقعاتها بأن يتم الانتهاء من البئر كمنتج في وقت قريب.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بول ويلش إن "الآبار الأربع الناجحة التي تم حفرها حتى الآن في هيكل رابول، ستسهم بشكل كبير في حجم إنتاجنا في 2018"، مشيرا إلى أنه تم وضع بئر "رابول 5" في الآونة الأخيرة على خطة الإنتاج، باستخدام استكمال إيه إس بي، وجاء ما يزيد قليلا على 2000 برميل من النفط يوميّا من رمل بكر.

وتعمل شركة إس دى إكس إنرجى التابعة لمجموعة سى دراجون الكندية مع شركة بترو أمير، بمنطقة امتياز شمال غرب جمسة بمنطقة خليج السويس، إذ تنتج نحو 6000 برميل يوميا، ومنطقة مسعدة بخليج السويس مع الشركة العامة للبترول ويبلغ إنتاج المنطقة نحو 4200 برميل يوميا، فيما تقوم بعمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب بمنطقة جنوب رمضان بمنطقة خليج السويس أيضا.

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