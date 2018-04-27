«المركزى الأوروبى» يُخفض حجم التضخم فى 2019 و2020

خفض البنك المركزي الأوروبي، تقديرات التضخم خلال العام القادم و2020، فيما رفع تقديراته للنمو الاقتصادي في العام الحالي.



وأظهر المسح الربع سنوي الثاني، والصادر عن البنك المركزي اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيرتفع بنحو 1.5% في العام الحالي.



أما في العام المقبل و2020 فمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، سينمو بنحو 1.6% و1.7% على الترتيب.



وأوضح بيان البنك أنه خفض تقديرات التضخم لـ2019 و2020 بنحو 0.1%.



وكان معدل التضخم في منطقة اليورو نما بنحو 1.3% في شهر مارس الماضي.



وبالنسبة للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في 2018 والعام القادم، فأوضح المسح أنه سيرتفع بنسبة 2.4% و2% على الترتيب، بزيادة التقديرات لكل منهما بنحو 0.1%.



وفي 2017 نما اقتصاد منطقة اليورو بنحو 2.3%.



فيما خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في 2020 بنسبة 0.1% إلى 1.6%.



وأشار المركزي الأوروبي إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سيُسجل 8.3% و7.9% و7.5% في العام الجاري والمقبل و2020 على الترتيب.