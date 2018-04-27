غلق 18 منشأة دون ترخيص في الجيزة

شنت مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة على الأسواق، والمصانع غير المرخصة، التى تقوم بتصنيع منتجات غذائية مجهولة المصدر، لضبط المتلاعبين فى الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، وبقيادة العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين، عن ضبط 91 قضية.



تنوعت ما بين: 29 عدم حمل شهادة صحية، 21 عدم الإعلان عن أسعار، 18 إدارة منشأة دون ترخيص، 8 خبز ناقص الوزن، 12 غلق فى مواعيد العمل الرسمية، 8 عدم وجود سجل تفتيش، 8 خبز غير مطابق للمواصفات، قضية استيلاء على المال العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع السابقة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.