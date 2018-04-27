ضبط 43 متهمًا فى مداهمات للبؤر الإجرامية بالجيزة

داهمت مباحث الجيزة، عددًا من البؤر والأوكار الإجرامية، الواقعة فى نطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، الذى وجّه بتطهير كافة أوكار الجريمة، من الخارجين عن القانون.



وأسفرت المداهمات، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 37 متهمًا، و1042 جرام حشيش، و15 جرام هيروين، و2422 ألف قرص مخدر، و730 جرام استروكس.



وتم ضبط 6 متهمين بأسلحة نارية، و4 طبنجات، و2 فرد خرطوش، و10 طلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضايا، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.