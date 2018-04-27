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اقتصاد
الجمعة 27/أبريل/2018 - 12:29 م

شركة أمريكية تضخ 500 مليون دولار استثمارات فى مصر

اللواء بحري محمد
اللواء بحري محمد يوسف
اسامة الشندويلي
dostor.org/2146241

وقّعت وزارة قطاع الأعمال من خلال الشركة القابضة النقل البحري اتفاقية تعاون مع شركة S.S.K الأمريكية للتعاون مع المؤسسات المالية للاستثمار والتمويل لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت القابضة للنقل البحري: إن اللواء بحري محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وقع على اتفاقية التعاون مع أندرو ساوثويل ممثل شركة S.S.K بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية.
وقال اللواء محمد يوسف، إن الاتفاقية نصت على أن تكون الاستثمارات في حدود من 100 إلى 500 مليون دولار للاستثمار في مشروع أو أكثر من مشروعات التطوير المستقبلية التي تدخل فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة التي تبلغ عددها 26 شركة تعمل في كل من مجالات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية، وتعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991.

شركة أمريكية تضخ 500 مليون دولار استثمارات فى مصر
شركة أمريكية تضخ 500 مليون دولار استثمارات فى مصر
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