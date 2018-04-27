إسرائيل تعتقل مسئولين بتهمة التسبب في قتل 10 مستوطنين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت مسئولين بتهمة التسبب بإهمال أدى لمقتل 10 شبان نتيجة الفيضانات والسيول، بينما كانوا فى رحلة على متن حافلة جنوب البحر الميت.



وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال مسئولين فى مدرسة «بنى تسيون» لإعداد الشبان للخدمة العسكرية فى تل أبيب، بشبهة التسبب بوفاة الطلاب جراء الإهمال، وأحيلا إلى القضاء.



واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مرشدة، تم الإفراج عنها بعد التحقيق معها، لكنها وضعت قيد الإقامة الجبرية.



وعثرت السلطات على جثة جديدة، ما يرفع عدد القتلى إلى 10، وكان الطلاب من المرحلة الثانوية يشاركون فى رحلة لممارسة رياضة التسلق والمشى لمسافات طويلة قرب البحر الميت، عندما واجهتهم السيول.



وعادة ما يكون التلاميذ فى هذه البرامج التى تمهد للخدمة العسكرية، فى الـ18 من العمر تقريبًا.

