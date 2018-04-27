كيم جونج أون: أثق في اتحاد الشمال والجنوب مستقبلًا

قال زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونج أون، اليوم الجمعة، إن الشعب الكوري واحد ولن يفرق بينه شيء.



وأعرب كيم جونج أون عن أمله بأن يتحد الشعبان مستقبلا، قائلا: "أنا على ثقة بأن الشمال والجنوب سيتحدان مستقبلا".



وأشار "كيم " إلى أنه يتوقع أن يتمكن مواطنو كوريا الشمالية والجنوبية من عبور الحدود بين البلدين بحرية مستقبلا، قائلا "نحن شعب واحد، دم واحد لا يمكن أن يفرقنا شيء".



وشدد في حديثه عن العلاقات المستقبلية بين الشمال والجنوب على ضرورة العمل لتجنب تكرار الأخطاء، المرتكبة سابقا.