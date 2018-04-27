محافظ الدقهلية يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الشهداء

أدى الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة فى مسجد الشهداء بتعاونيات الإسكان، في منطقة المجزر بالمنصورة، ليفتتح المشروع المعطل منذ تسعينيات القرن الماضي.



حضر برفقة المحافظ حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والسكرتير العام المساعد المهندس مختار الخولى ووكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكى ووكيل وزارة القوي العاملة وأحمد رأفت رئيس مركز، وحسام حمودة رئيس حي غرب المنصورة، وعدد من نواب البرلمان أحمد الشرقاوي فوزي فتي ومحمد عقل ونبيل الجمل.



واعتلى الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، فى محافظة الدقهلية، منبر المسجد، ليلقى خطبة الجمعة عن فضل شهر شعبان.