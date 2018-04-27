«إنفوجراف».. كيف تخرج مصر من أزمة الانفجار السكانى؟

في يونيو عام 2017، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إحدى جلسات منتدى الشباب بمدينة شرم الشيخ، إن أخطر ما يواجه مصر في الوقت الحالي، الإرهاب والزيادة السكانية، مؤكدًا أنهما يعوقان التنمية في مصر.



ولما حذر الرئيس السيسي في أكثر من خطاب له من الزيادة السكانية، دفع ذلك وزارة الصحة إلى إعلان الحرب على الزيادة السكانية، والبدء في خطة استراتيجية للحد من عدد المواليد المتزايد والملحوظ في 12 محافظة، هي: "قنا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، والمنيا، والبحيرة، والشرقية، وكفرالشيخ، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والشرقية"، عبر توفير وسائل منع الحمل المدعومة للقطاع الخاص.



وترصد "الدستور" في تقرير بالأرقام كيف وصلت مصر إلى عصر الانفجار السكاني؟



معدلات زيادة السكان خلال السنوات الأخيرة:



في 2011 بلغ 81.4 مليون نسمة.



في 2012 بلغ 82 مليونا و336 ألف نسمة.



في 2013 بلغ 85 مليون نسمة.



في 2014 بلغ 87 مليون نسمة.



في 2015 بلغ 88 مليون نسمة.



في 2016 بلغ 92 مليون نسمة.



في 2017 بلغ 94 مليونا و798 ألف نسمة.



في 2018 بلغ 96.5 مليون نسمة.



أعداد فئات الشعب المصري:



الذكور 46 مليونًا و414 ألف نسمة.

الإناث 44 مليونًا و609 آلاف نسمة.



الشباب 21.7 مليون نسمة.



الأطفال 38 مليون طفلًا.



التوزيع النسبي للسكان في المحافظات:



القاهرة 10.1%، الجيزة 9.1%، الشرقية 7.6%، الدقهلية 6.8%، البحيرة 6.5%، القليوبية 5.9%، المنيا 5.8%، الإسكندرية 5.5%، الغربية 5.3%، سوهاج 5.2%، أسيوط 4.6%، المنوفية 4.5%، الفيوم 3.8%، كفر الشيخ 3.5%، قنا 3.3%، بني سويف 3.3%، دمياط 1.6%، أسوان 1.6%، الإسماعيلية 1.4%، الأقصر 1.3%، بورسعيد 0.8%، السويس 0.8%، شمال سيناء 0.5%، مطروح 0.4%، البحر الأحمر 0.4%، الوادي الجديد 0.3%، جنوب سيناء 0.1%.