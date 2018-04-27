ماليزيا: نتعاون مع الدول المجاورة لمحاربة تهريب أقلية الروهينجيا

قال حنيفة اَمان، وزير الخارجية الماليزي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستتعاون مع جيرانها وشركائها لمحاربة أنشطة الاتجار بالبشر وتهريب أقلية الروهينجيا المسلمة من ميانمار إلى وجهة معينة، بجانب اتخاذ جميع الخطوات للقضاء على عصابات الاتجار بالبشر في هذه البلاد.



وقال حنيفة -في بيان بثته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- إن كوالالمبور أشادت بجهود حكومة بنجلاديش لتقديم المساعدة، من خلال توفير المأوى للروهينجيين الذين فروا من ميانمار.



وتابع قائلا "إنهم سيواصلون القيام بذلك بأفضل ما يمكن فعله"، مضيفًا أن بنجلاديش ساهمت بشكل كبير في الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحتاج الجهود إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي.