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الجمعة 27/أبريل/2018 - 12:18 م

«فيس بوك»: هناك مزيد من تسريبات البيانات

«فيس بوك
«فيس بوك
الدستور
dostor.org/2146225

قالت شركة «فيس بوك» إنها تبحث عن مزيد من تسريبات البيانات التي تمت بواسطة شركة «كامبريدج آنالاتيكيا»، مشيرة إلى أن المستثمرين والمستخدمين قد لا يعجبهم ما ستتوصل إليه.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها تتوقع اكتشاف وإعلان مزيد من حالات إساءة استخدام بيانات المستخدمين، أو نشاط غير مرغوب فيه من قبل أطراف ثالثة.

وتابعت "فيسبوك": أن وسائل الإعلام قد تكشف النقاب عن أفعال سيئة قبل إعلانها هي ذلك، مشيرة إلى أنه في كلتا الحالتين فإن اكتشاف ذلك قد يؤثر سلبًا على ثقة المستخدم والشركة وسمعة علامتها التجارية وأعمالها ونتائج أعمالها المالية.

وكانت الشركة الأمريكية تورطت في فضيحة متعلقة بتسريب معلومات المستخدمين لديها خلال فترة الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016.

كما حذر التقرير أن تلك المعلومات قد تؤدي إلى مزيد من المخاطرة التنظيمية والغرامات والعقوبات بشكل يتجاوز الإفصاحات التي قادت الرئيس التنفيذي "مارك زوكربيرج" للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس.

وكانت "فيسبوك" أعلنت عن أدائها المالي عن الربع الأول من العام الجاري هذا الأسبوع، حيث سجلت صافي أرباح بقيمة 4.99 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري وإيرادات قدرها 11.97 مليار دولار.

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