7 نقاط اتفق عليها زعيما كوريا الشمالية والجنوبية

تعهد زعيما كوريا الشمالية والجنوبية على العمل على تخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بعد عقد قمة تاريخية.



كما اتفق الطرفان، بحسب بيان مشترك عقب القمة، على الدفع باتجاه تحويل الهدنة التي أنهت الحرب الكورية عام 1953 إلى معاهدة سلام هذا العام.



ولم تتضح تفاصيل كيفية تحقيق نزع السلاح النووي، ولا يزال العديد من المحللين يشككون في أسباب حماس الشمال الواضح للمشاركة.



وتضم النقاط الأخرى التي اتفق عليها البلدان التالي:



- نهاية "الأنشطة المعادية" بين البلدين

- تغيير المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم البلاد إلى "منطقة سلام" عن طريق وقف بث الدعاية

- تخفيض الأسلحة في المنطقة في انتظار تخفيف التوتر العسكري

- الدفع باتجاه محادثات ثلاثية تشمل الولايات المتحدة والصين

- تنظيم لم شمل العائلات التي خلفتها الحرب

- ربط وتحديث السكك الحديدية والطرق عبر الحدود

- مزيد من المشاركة المشتركة في الأحداث الرياضية، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية لهذا العام.



وقال مسؤول كوري جنوبي إن كيم جونج-أون، زعيم كوريا الشمالية، أبلغ نظيره الجنوبي في جلسة المباحثات الأولى بأنه جاء إلى القمة التاريخية بهدف إنهاء الصراع بين الدولتين.



ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن الزعيمين أجريا "نقاشات جادة وصريحة" حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وإبرام اتفاق سلام نهائي.\



كما نُقل عن متحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية قوله إن كيم قال إنه مستعد لزيارة سول في أي وقت لو قدمت له دعوة.



وكان كيم جونج-أون أول رئيس كوري شمالي تطأ قدماه أراضي كوريا الجنوبية، بعد عبوره خط الحدود العسكرية الذي قسم شبه الجزية الكورية الى بلدين منذ نهاية الحرب الكورية قبل 65 عامًا.