السيطرة على حريق هائل بـ30 فدانًا فى البحيرة

تمكن رجال الحماية المدينة بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق شب في أرض زراعية مساحتها 30 فدانًا بقرية صلاح العبد التابعة لمركز وادي النطرون.



تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بنشوب حريق بمزرعه بناحية جمعية الأشراف بقرية صلاح العبد بدائرة المركز وإنتقلت القيادات الأمنيه وقوات الحمايه المدنيه، وبالفحص تبين نشوب حريق بمخلفات بأرض زراعية مساحتها 30 فدان مستأجرة من «سامح.ا.م» 40 سنة مهندس زراعى ومقيم بقرية نجيب محفوظ التابعة لمركز حوش عيسى، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.



بسؤال مستأجر الأرض قرر بمضمون ما تقدم ولم يعلل سببًا للحريق وأضاف بإحتراق كميه من التبن وماكينة ري وكابل كهربائى، ولم يتهم أحدً بالتسبب فى ذلك، وحُرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض علي النيابة العامة للتحقيق.