خارجية باكستان تدعو الفصائل المتحاربة للتوصل حل سلمي

دعت وزارة الخارجية الباكستانية جميع الفصائل المتحاربة فى أفغانستان إلى السعى للتوصل لتسوية سلمية للنزاع.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل "إنه خلال السنوات الـ17 الماضية، لم يضف السعى إلى خيار عسكرى سوى المعاناة والمآسى التى يعيشها الشعب الأفغانى، ولذلك، نحث جميع الأطراف على التركيز على حل النزاع الداخلى من خلال الحوار".



وأعاد فيصل إلى الأذهان أن رئيس الوزراء الباكستانى شهيد خاقان عباسى والرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى، داعيا طالبان إلى الاستجابة بشكل إيجابى لعروض السلام التى قدمتها الحكومة الأفغانية والانضمام إلى عملية السلام دون مزيد من التأخير، وذلك خلال زيارة عباسى الأخيرة إلى العاصمة كابول فى وقت سابق من شهر أبريل الجارى.



وأضاف أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضى قدما هو تسوية يتم التوصل إليها عن طريق المفاوضات السياسية من خلال عملية سلام يقودها الأفغان.



وكانت حركة طالبان الأفغانية أعلنت أمس الأول بدء هجومها الربيعى السنوي، لتطفئ آمال محادثات السلام المحتملة.



ويرى خبراء دوليون أن الهجوم بمثابة رد قوي لرفض عروض مبادرة السلام.