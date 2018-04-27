بريطانيون يتوعدون بتنظيم مسيرة مؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي

توعد مناصرو إجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بتنظيم أكبر مسيرة مؤيدة لبقاء بريطانيا في التكتل الأوروبي، وذلك مع تنامي آمالهم لإجراء تصويت شعبي جديد على بريكست.



وقال النشطاء- في تصريحات نقلتها صحيفة «الإندبندنت» البريطانية على موقعها الإلكتروني، إن المظاهرة التي سيتم تنظيمها في الذكرى الثانية للتصويت على بريكست في شهر يونيو، ستؤدي لاستهلال فصل الصيف بأعمال الحشد والتعبئة.



ومن المتوقع أن يجذب مؤيدو إجراء استفتاء آخر بشأن بريكست أعدادًا ضخمة من أنحاء بريطانيا، تصل إلى منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني.



وذكرت «الإندبندنت» أن المسيرة التي سيتم تنظيمها 23 يونيو المقبل، تأتي عقب علم الحكومة البريطانية بأن نواب البرلمان البريطاني لديهم القدرة على فرض استفتاء جديد عن طريق إجراء تعديل على التصويت على اتفاق انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي في الخريف.



من جانبه، قال ستيف بيكر، الوزير البريطاني لشئون بريكست، إن التصويت الحاسم لن يكون كما هو متوقع - خيارا بالأخذ أو الرفض، لأن البرلمان يمكن أن يسعى دائمًا لتعديل الاقتراحات.



ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المسيرة ستجمع للمرة الأولى العشر منظمات الكبرى التي تشن حملات مؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تحت نفس الراية في وسط لندن.



وأطلقت الحملة مناشدة للحصول على تمويل من الشعب البريطاني تبلغ قيمته 100 ألف جنيه إسترليني، لتغطية تكاليف التنظيم والدعاية للمسيرة.



وكشفت استطلاعات الرأي أن هناك دعمًا متزايدًا من الشعب البريطاني لإجراء استفتاء حول اتفاق بريكست، وسط استمرار وجود حيرة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية عقب بريكست والاتفاق التجاري النهائي الذي سيُبرم مع الاتحاد الأوروبي.