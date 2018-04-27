محافظ البنك المركزى يعود من واشنطن

عاد إلى القاهرة اليوم طارق عامر محافظ البنك المركزي قادما من واشنطن بعد زيارة ترأس فيها وفد مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.



وشارك "عامر" في اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء بصندوق النقد الدولى بحضور كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى.



كما شارك محافظ البنك المركزي في اجتماع المجموعة الاستشارية الإفريقية بصندوق النقد الدولى بحضور لاجارد.



وناقش الاجتماع الذى عقد بمقر صندوق النقد الدولى عددا من القضايا الاقتصادية الدولية، إلى جانب قضايا اقتصادية تخص الدول الإفريقية.

