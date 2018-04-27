عودة العلاقات الدبلوماسية والملاحة الجوية بين فنزويلا وبنما

أعلنت فنزويلا وبنما، اليوم الجمعة، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية والملاحة الجوية بين البلدين، عقب أزمة تسببت بها بنما بنشر لائحة تضم 55 شخصية فنزويلية اعتبرتها تشكل "خطرًا كبيرًا فى حقل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".



وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد اتصال هاتفي أجراه مع نظيره البنمى خوان كارلوس فاريلا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "وافقنا على عودة سفيرى بنما وفنزويلا، واستئناف الرحلات الجوية اعتبارًا من غد".



ولفت مادورو إلى أنه وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرى خارجية بلاده خورخى آريازا، ونظيرته البنمية إيزابيل سان مالو، "لحل المشاكل والمسائل العالقة" بين البلدين، مشيرًا إلى أن استئناف الحوار مع الرئيس البنمي تم بفضل وساطة رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا.



من جانبها، أكدت الحكومة البنمية فى بيان بهذا الشأن، قرارها بالحفاظ على علاقات ثنائية بناءة مع فنزويلا وعدم التعرض لرفاة المواطنين.