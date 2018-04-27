«إيلاف»: واشنطن تتأهب لحرب محتملة بين إسرائيل وإيران.. قريبًا

ذكرت صحيفة «إيلاف» السعودية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتأهب لحرب محتملة بين إسرائيل وإيران خلال الفترة المقبلة بسبب سوريا، مشيرة إلى أن واشنطن تراقب عن كثب التحركات العسكرية الإيرانية في سوريا.



وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن مسئولين أمريكيين لا يستبعدون اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل، خلال الفترة المقبلة، إثر مراقبة المعسكرات الإيرانية في سوريا.



كانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، قد أشارت، أمس الخميس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصعد من عمليات المراقبة عبر الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع والطائرات دون طيار والسفن الحربية، لرصد تحركات ونقل الصواريخ الإيرانية والباليسيتة داخل سوريا، بسبب تزايد المخاوف من إمكانية ضرب إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

