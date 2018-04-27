شهاب الفهيم يحضر حفل استقبال سفارة بولندا

حضر السفير شهاب أحمد محمد الفهيم، الوكيل المساعد لشئون المراسم فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذى أقامه روبرت روستيك، سفير جمهورية بولندا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



كما حضر الحفل، الذي أقيم فى فندق الإنتركونتيننتال أبوظبي، بيوتر جلينسكي، نائب رئيس الوزراء وزير الثقافة البولندي، سعيد عبدالله القمزي، مدير إدارة شئون الزيارات فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى، وعدد من المسئولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وجمع من أبناء الجالية البولندية المقيمة بالدولة.



وأشاد السفير البولندي فى كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده، كما أشاد بحكمة وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس الدولة.